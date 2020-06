Lonely Planet - Da Courmayeur a Matera al via il live tour "Italia on the Road"

Percorrere tutta la Penisola, da nord a sud, per riscoprire i luoghi conosciuti e quelli più insoliti per raccontare l’estate del Paese più bello del mondo dopo l’emergenza. Questo lo scopo del live tour "Italia on the road" organizzato da Lonely Planet con il patrocinio di Enit, Agenzia nazionale italiana turismo, insieme a autori Lonely Planet, influencer, video maker, con il supporto di Repubblica.it ed emittenti radio nazionali.

Si parte il 29 giugno da Skyway Monte Bianco, il punto più alto d’Italia, per arrivare, dopo tre settimane di viaggio e aver percorso 7 regioni, a Matera, in Basilicata, capitale europea della cultura 2019.

"Accanto alla guida 'Italia on the road', arrivata in libreria il 3 giugno con 40 itinerari da scoprire lungo la penisola - ha spiegato in conferenza stampa a Palazzo Regionale Angelo Pittro, direttore di Lonely Planet Italia - abbiamo deciso di fare un viaggio per raccontare come si sta organizzando il paese nell'estate del dopo emergenza, con la sua forte dose di fantasia, di inventiva, di voglia ripartire. Sarà una stagione irripetibile, sia perché avremo l'occasione di concentrarsi sui luoghi sino ad oggi meno frequentati ma anche perché potremo visitare quelli più noti in una fase forse meno fitta di turisti".

A ispirare questo progetto è la nuova edizione della guida Lonely Planet Italia on the road, da pochi giorni in libreria, il live tour ne arricchisce le proposte e porta alla scoperta di altri emozionanti itinerari da percorrere in auto, in moto, a piedi e in bicicletta.

"Ci siamo rivolti al mercato italiano, veicolando un messaggio che valorizza i nostri spazi - ha aggiunto Remo Chuc, dirigente dell'Assessorato al Turismo - promuovere la nostra regione tramite questo canale ci permette di raggiungere un ampio target di italiani che questa estate trascorrerà le vacanze nella nostra penisola" e per Maria Elena Rossi, direttore marketing di Enit "Siamo felici di accompagnare questo viaggio in Italia, che è anche il nome della nostra campagna nazionale-internazionale".

Le Tappe del Tour:

VALLE D’AOSTA



Skyway (Monte Bianco) | Aosta



Forte di Bard

PIEMONTE



Monferrato | Langhe | Roero

EMILIA ROMAGNA



Ferrara | Comacchio | Pomposa



Ravenna | Rimini

MARCHE



Ascoli Piceno | Grotte di Frasassi



e Lago di Fiastra | Urbino

TOSCANA



Versilia | Isola d’Elba | Maremma

CAMPANIA



Benevento | Irpinia

BASILICATA



Dolomiti lucane | Matera



Metaponto | Policoro

a.b.