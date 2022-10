Lo Pan Ner – I Pani delle Alpi: un evento da non perdere sabato 15 e domenica 16 ottobre

L’autunno è sempre accompagnato da un profumo di pane che si diffonde gradevolmente nell’aria. Anche quest’anno la macchina organizzativa si è prontamente messa in moto per la VII edizione della Festa transfrontaliera Lo Pan Ner - I Pani delle Alpi.

Sabato 15 e domenica 16 ottobre in Valle d’Aosta si accenderanno i forni dei villaggi. Si potrà gustare e acquistare il tradizionale pane nero appena sfornato, oltre che vivere eventi e intrattenimenti, all’insegna della convivialità e della cordialità.

In Valle d’Aosta, la prima edizione de Lo Pan Ner debutta nel 2015, grazie ai finanziamenti ricevuti nell’ambito del programma di cooperazione territoriale transfrontaliero Italia-Svizzera (Alcotra), nell’intento di valorizzare un mestiere (arte/abilità), garantendone la diffusione anche negli anni a venire.

L’eco di questo evento ha rapidamente varcato i confini regionali, suscitando l’interesse della Lombardia e della Val Poschiavo nel Cantone dei grigioni in Svizzera, partner della Regione Autonoma Valle d’Aosta, nell’ambito di progetti comunitari.

Dal 2017 ad oggi, la rete di regioni e Paesi partecipanti si è consolidata e ampliata, accogliendo anche la regione Piemonte per l’Italia, il Parc des Bauges per la Francia, l’Upper Gorenjka in Slovenia.

MAGGIORI INFORMAZIONI

Il PROGRAMMA dettagliato dell’edizione 2022, la mappa dei forni, numerosi contenuti e approfondimenti sono consultabili sul sito ufficiale dell’evento www.lopanner.com

La pagina ufficiale Facebook Lo Pan Ner – I Pani delle Alpi (https://www.facebook.com/lopannerfesta) nelle settimane che precedono l’evento è anch’essa puntualmente aggiornata riportando i programmi e le informazioni utili sui forni e sulle località aderenti all’iniziativa.

Crediti foto: Archivio Regione Autonoma Valle d’Aosta – B.R.E.L.

Informazione pubblicitaria