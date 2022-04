ll Parco del Gran Paradiso compie 100 anni: Lavevaz presente alla celebrazione

Nella giornata di domani, venerdì 22 aprile, si terrà a Roma - presso l’Auditorium Parco della Musica - l'evento inaugurale delle celebrazioni del Centenario dei Parchi nazionali del Gran Paradiso e d’Abruzzo, Lazio e Molise, a cui parteciperà anche il Presidente della Regione, Erik Lavevaz.

Il Parco del Gran Paradiso rappresenta un patrimonio naturalistico e culturale che la comunità valdostana riconosce ormai come parte integrante della propria identità. Per il Presidente della Regione, quindi, la celebrazione dei cento anni del Parco sarà l'occasione per ribadire l'importanza della conservazione degli ecosistemi e della salvaguardia della biodiversità in un'ottica di sviluppo dei territori e di progettazione di laboratori futuri all'insegna della sostenibilità ambientale, supportati anche dalla fruttuosa attività di ricerca scientifica che sta producendo in questo ambito risultati interessanti.

Alla cerimonia sarà presente il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Durante il convegno interverranno, inoltre, il presidente di Federparchi Giampiero Sammuri, il Ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani e il Presidente del Parco Nazionale Gran Paradiso Italo Cerise.