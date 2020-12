Lettera di un'estetista al premier Giuseppe Conte

Egregio sig. Presidente Conte,



sono una cittadina italiana con partita Iva e il mio codice ateco fa parte della categoria dei servizi alle persone e precisamente quella degli estetisti.

Il 18 sera ero, come la maggior parte degli italiani, in attesa che lei si presentasse (con comodo) in onda sulle reti nazionali per dettare le regole del "decreto natale".



Lo stupore è stato grande nello scoprire che ancora una volta i centri estetici avrebbero dovuto tirare giù la serranda.

A questo punto, però, ho una domanda da farle signor presidente e credo sia legittimo pretendere da lei una risposta chiara: la mia categoria, gli estetisti, è stata classificata come "attività non essenziale" (come riportato da il verticale Italiaonline QuiFinanza)e quindi rimarrà chiusa in zona rossa mentre parrucchieri e barbieri potranno restare aperti.

Ora, senza fare polemiche sul "perché" i centri estetici chiusi e i parrucchieri e barbieri aperti, vorrei capire in base a cosa lei e il comitato scientifico ritenete che essa sia un'attività non essenziale?



Le riporto solo uno stralcio di una mail inviatami da una mia cliente all'inizio dell'anno: ".....è da anni che non mi voglio più bene....... aiutami a ritrovare l'autostima..."



Signor presidente noi estetiste non siamo solo delle semplici "strappapeli" come ci definisce qualcuno, ma lavoriamo con programmi che portano le persone a stare bene con se stesse con effetti anche sul benessere generale della persona. Inoltre non smettiamo mai di Studiare e di Formarci per dare soluzioni a chi si affida a noi.



Quindi signor presidente io non posso permettere che il mio settore sia considerato come attività non essenziale, ma tutt'altro, specialmente in un periodo epocale come quello che stiamo vivendo dove lo stress e la paura fanno parte ormai di tutti noi.

Se invece la decisione di chiuderci è stata dettata da un ulteriore misura di sicurezza per via del rischio contagio mi dispiace, ma la devo contraddire anche su questo: l' estetista riceve una cliente alla volta, in cabina vi è una sola cliente con una sola operatrice con indosso i dispositivi di sicurezza e la cabina viene sanificata ad ogni cambio cliente oltre al fatto che non ci sono persone in attesa.



Forse è perché "tocchiamo" le persone? Ma i barbieri tagliano la barba al cliente senza che questi abbia abbassato la mascherina?

Vede signor presidente, le incongruenze del governo sono tante e questo genera confusione negli italiani:



Della seconda ondata se ne parlava già durante il primo lockdown. Allora perché non ha fatto niente per far fronte a tutto questo? Perché non ha predisposto degli ospedali covid utilizzando e convertendo aree ed edifici che sono tutt'ora abbandonati visto che ora il problema più grande è quello di una Saturazione degli ospedali?



Ha avuto un'intera estate per organizzare il tutto e invece ci ha lasciato nell'illusione che il peggio fosse passato.

Perché, signor presidente, ha lasciato che a Napoli, per la morte dell'ex calciatore Maradona potesse avvenire una sorta di veglia funebre da parte dei tifosi napoletani davanti allo stadio San Paolo con assembramenti di migliaia di persone e i media non hanno dato alcuna rilevanza a questi comportamenti che andavano contro le regole di tutti i DPCM?

E inoltre, come mai la Campania, che era una delle regioni con il più alto numero di positivi e ricoverati in terapia intensiva, al momento di attribuire i colori diventa "miracolosamente" gialla.

Io, per tutto questo la ritengo Responsabile signor presidente di avermi costretta a chiudere la mia attività per la seconda volta



e di Favorire l'attività di abusivismo nel mio settore che tante volte noi titolari di partita iva abbiamo inutilmente denunciato.

Antonietta Perrina Estetista