Le strane priorità COVID dell'USL

Posti letto in ospedale e in terapia intensiva vicini alla saturazione, voci di protesta da parte di infermieri e medici su come viene affrontata l'emergenza Covid e quali sono le priorità dell'azienda Usl e del neo assessore Barmasse?

Ovviamente trovare altri posti letto.

E così via alla trasformazione della micro comunità di Variney in RSA che non aggiungerà nessun posto letto covid, via all'accordo con la clinica di St. Pierre che solo qualche mese fa diceva che non era attrezzata a soddisfare le eventuali esigenze mediche dei ricoverati Covid, trasformazione di 20 posti letto del JB Festaz in posti per positivi covid anche se parrebbe ci siano molte perplessità da parte del direttore e infine il probabile affitto e/o acquisto dei locali del fu Day hospital di regione Borgnalle chiuso dal 2012.

Con una interrogazione del consigliere Aggravi che sarà discussa nel prossimo consiglio si chiede proprio questo e cioè se corrisponde al vero che l'USL stia valutando l'acquisizione dei locali ex Day Hospital siti in regione Borgnalle.

Ma l'acquisto o l'affitto dei locali del fù Day hospital, è necessario? I locali sono idonei? Ci sono altri locali che l'Usl potrebbe sistemare? Ci sono soluzioni alternative? E il famoso prefabbricato a che punto è?

La notizia se confermata farebbe davvero pensare che la direzione dell'USL non saprebbe davvero più cosa fare oppure è un ordine impartito direttamente dall'assessore Barmasse per risolvere questioni extra covid?

Il tam-tam sanitario si muove veloce e pare siano già stati fatti dei sopralluoghi presso i locali di borgnalle da parte dell'ufficio tecnico dell'azienda e che ci siano parecchi lavori e deroghe da fare se si vuole utilizzare una struttura piccola e chiusa dal 2012.

Strane priorità in piena emergenza sanitaria e mentre la sanità valdostana mette a nudo tutte le sue mancanze strutturali la politica, come sempre cerca di sistemare i propri amici in barba ai tanti valdostani che soffrono e muoiono.

A quanto pare il nuovo si profila molto peggio del vecchio che ci siamo lasciati alle spalle.

Ro.Co.