La Valle migliora, secondo l’ultimo rapporto Gimbe

L’ultimo rapporto della fondazione Gimbe (Gruppo Italiano per la Medicina Basata sulle Evidenze) sulla situazione delle Regioni in Italia pone la Valle d’Aosta in una situazione in netto miglioramento. Infatti, l’aumento dei casi nell’ultima settimana di monitoraggio, al 29 aprile, è sceso sotto il 3%. Il vicino Piemonte, per esempio, presenta aumenti ancora preoccupanti.

Nel precedente rapporto Gimbe, che si fondava sempre su dati dell’Istituto superiore di Sanità e della Protezione civile, la Valle d’Aosta tra il 12 e il 19 aprile si trovava nel gruppo con maggiore aumento di casi, circa il 18%, meno comunque del Piemonte, che viaggiava oltre il 26%, anche per la scoperta di numerosi positivi nelle RSA.

Il dato meno confortante riguarda i casi per 100mila abitanti, cioè l’incidenza cumulativa. Come già noto, e come confermato dai dati dell’Istituto superiore di Sanità, la Valle è la prima tra le regioni italiane (908,0/100mila), non lontana dalla provincia di Trento (855,9/100mila), anche rispetto a Lombardia (739,0/100mila) e Piemonte (586,6/100mila, con in casi ancora in salita). In fondo alla classifica, le meno colpite finora sono state Basilicata (38,4, ma era 31,4 la settimana precedente), Calabria (55,7) e Sicilia (55,4 casi per 100mila). Va sempre considerato che, nell’epidemia in corso, i numeri possono cambiare in fretta.

Enrico Martial