La Valle d'Aosta presente a 'Cheese', festival del settore lattiero caseario

All'inaugurazione di 'Cheese', manifestazione internazionale che si terrà a Bra da oggi fino a lunedì prossimo, organizzata da Slow Food, presente allo stand della Valle d'Aosta anche l'Assessore all'Agricoltura Davide Sapinet.

La nostra regione, infatti, è presente all'evento con uno stand istituzionale per promuovere la filiera lattiero casearia, inisieme a tutto il territorio con le sue eccellenze, in una vetrina che ha registrato picchi di partecipazione di oltre 300.000 visitatori, tra esperti del settore e appassionati del cibo di qualità.