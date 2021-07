La tratta ferroviaria elettrificata inquinerebbe meno? Secondo la Lega non proprio

L'ecologismo, fortunamente, sta diventando un valore trasversale alla società. Sempre più pressante infatti sta divenendo la necessità di gettare le basi per una economia più sostenibile dal punto di vista ambientale. Spesso però non c'è accordo su quali siano le misure più efficaci per raggiungere la cosiddetta 'neutralità ambientale', oppure se, in merito ad alcuni profili, l'ambiente non venga anche usato per scopi eminentemente politici.

Pare il caso della discussione che è appena avvenuta in consiglio regionale in merito alla elettrificazione della tratta ferroviaria valdostana, dove la legge Restano, supportata dalla Lega, Pl'A e la parte autonomista del governo, ha di fatto rilanciato l'ipotesi del treno a idrogeno. Se infatti la sinistra sostiene che l'elettrificazione della tratta porterebbe indubbi vantaggi dal punto di vista ambientale rispetto agli attuali bimodali diesel, l'intervento - per ora non ancora ribattuto sui dati - del Consigliere Simone Perron (Lega VdA) ha portato alla luce come il miglioramento sull'impatto ambientale potrebbe esser davvero esiguo rispetto all'investimento previsto.

Il consigliere del Carroccio ha sostenuto: "A livello climatico, dal punto di vista dell'emissione di gas climalteranti - in questo caso CO2 - l'elettrificazione non avrà alcun impatto. Zero, o meglio…zero virgola. Dire che essa contribuirà ad una Valle d'Aosta decarbonizzata nel 2040 è una favola per bambini". Secondo Perron, infatti, in Valle d'Aosta ogni anno verrebbero emessi all'incirca "1 milione di tonnellate di CO2", di cui il 31% ovvero "316 mila tonnellate" dal settore dei trasporti. Di questo terzo scarso sulle emissioni complessive però solo il "2% si divide in ferrovia, aerei e impianti a fune" mentre il restante 98% sarebbe totalmente conseguenza dei veicoli stradali.

Pertanto, fatte le dovute proporzioni, l'emissione di gas serra che ad oggi è imputabile al trasporto ferroviario sarebbero assolutamente risibile rispetto al valore complessivo e nello specifico 2874,6 t/annue, ossia "lo 0,9% delle emissioni totali dei trasporti, che essendo a loro volta 1/3 del totale, portano il dato ad un epocale 0,3%". Secondo il consigliere della Lega, dunque, un investimento di 88 mln per avere un risparmio del 0,3% delle emissioni totali non sarebbe di buon senso. Non è mancata infatti anche una punzecchiatura sarcastica: "E vogliamo far credere alla gente che salveremo i ghiacciai con la ferrovia elettrificata? Chi è che prende in giro i valdostani?"

E non solo, a parere di Perron, per arrivare ad avere la linea elettrificata "avremo la ferrovia chiusa per 3,4 o 5 anni. Avremo dei cantieri, che inquineranno; avremo autobus sostitutivi, che non mi pare siano elettrici. Si potrebbero conteggiare anche queste emissioni e metterle sul piatto (...). Ma soprattuto, quando avremo elettrificato (ammesso che i soldi arrivino), teniamo presente che il mix energetico usato da RFI per le sue linee è in grande parte proveniente da fonti non rinnovabili. Quindi il dato già misero dello 0,3 diventerà uno 0,03 di taglio della CO2".

Insomma domande lecite che al momento non hanno trovato risposta sui dati, ma sulla quale si spera si potrà fare chiarezza nel prossimo futuro. Perché - messa evidentemente in conto la 'dose' fisiologica di polemica politica fra opposizione e maggioranza - l'unico interesse per i valdostani è che l'esoso investimento di soldi pubblici che verrà fatto sulla ferrovia sia il più lungimirante possibile. Perché i cittadini non chiedono scelte buone (forse) per i prossimi 5 anni ma per i prossimi 30.