La notte frizzante per il capodanno valdostano

Notte frizzante per l'ultimo dell'anno in arrivo, con eventi e festeggiamenti in tanti paesi e località valdostane.

Si parte da Aosta che proporrà uno spettacolo di luci 'Light Laser & Music show' in P.za Chanoux dalle 20:00 a mezzanotte. In contemporanea, al teatro Giacosa, dalle 21:00 ci sarà il concerto di capodanno a ingresso libero.

A Cervinia torna la fiaccolata dei maestri di sci con annesso spettacolo pirotecnico, nonché accompagnati dalla musica di DJ Fargetta.

A partire dalle 22:00 una festa anche a Saint-Vincent, in P.za di Vittorio Veneto e Viale Piemonte, con Juke Box Band e Dj Party Band e fuochi d'artificio. E ancora Courmayeur dove dalle 22:00 alla P.za del Jardin de l'Ange ci sarà musica e festeggiamenti con il DJ set di Armakkedon deejay, alias Armando Mascaro.