La marcia contro il green pass è un fiume in piena, migliaia di persone in corteo

Dal tam tam dei social alle piazze italiane, si moltiplicano le manifestazioni in tutta Italia contro il 'Green Pass' appena introdotto dal Governo Draghi. E questa volta, c'è da dirlo, Aosta non pare sia stata da meno.

Questo pomeriggio, sabato 24 luglio, una manifestazione pacifica e spontanea di cittadini si è riunita anche nel nostro capoluogo regionale, dandosi appuntamento - attraverso i social - per le 17:30 in Piazza Chanoux. Migliaia di persone hanno poi dato vita ad un lungo serpentone che ha sfilato per le vie del centro, al grido di "No green pass, libertà!". Molti cartelli di protesta e fischietti hanno animato uno dei cortei più numerosi - come testimoniato dalle dirette Facebook sulla pagina di AostaNews24 - che la Valle d'Aosta ricordi negli ultimi anni, il quale è passato da Croce di Città, facendo tappa fino a Piazza della Repubblica, per poi terminare la manifestazione sotto palazzo regionale.

Presenti le forze dell'ordine, sia in divisa che in borghese, non si sono registrati incidenti. Qualche assente? La politica solitamente molto solerte nell'aderire alle manifestazioni di piazza, in questa occasione non pare siano stata avvistata in gran massa.

Giuseppe Manuel Cipollone