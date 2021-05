La Lega Vallée d'Aoste progetta il 2021: "Siamo pronti ad entrare al Governo, ce lo chiede il popolo"

Ieri, sabato 29 maggio, è partita ufficialmente la campagna tesseramenti della Lega Vallée d'Aoste per il 2021, assieme alla campagna #mangiacomeparli per la difesa del Made in Italy. In piazza del mercato ad Aosta, in piazza Cavalieri di Vittorio Veneto a Saint-Vincent e in piazza IV novembre a Pont-Saint-Martin, sono stati dunque allestiti tre gazebi.

Per la Lega Vallée d'Aoste, i prodotti, le aziende e i lavoratori del settore agroalimentare sono parte integrante della storia, della culturale e della tradizione italiana. Il carroccio sostiene inoltre che la dieta mediterranea è riconociuta dall'Unesco, e rappresenta un "patrimonio per l'intera Umanità".

La campagna "Made in Italy" è partita in conseguenza al via libera dell'Unione Europea di vendere vino dealcolizzato, e di molti altri prodotti come: la carne sintetica, le larve e il latte di piselli.

L'evento è stato anche un'occasione per parlare del futuro del partito in Valle d'Aosta: "Siamo pronti ad entrare nel Governo Regionale e prenderci le nostre responsabilità" spiega il Segretario Federale Marialice Boldi.

"Volevamo entrare al governo fin da primo giorno dopo le elezioni, perchè siamo la prima forza politica della Valle d'Aosta, e riteniamo di avere il programma adatto e buone proposte per risolvere i problemi della nostra regione. Con la Lega al Governo della Valle d'Aosta ci sarebbe una vera svolta - prosegue Marialice Boldi - potremmo accellerare molte cose che ora sono in stallo.

Per noi non è una questione di poltrone ma di idee e di progetti. Il nostro programma va benissimo in linea con le forze auonomiste, ma loro hanno scelto Pcp che, oltre ad essere distante da noi, ideologicamente e a livello di programma, è distante anche da loro. Noi non siamo distanti dall'Union, e nemmeno dalle forze politiche autonomiste, chiamiamole "altre".

Non capiamo come mai gli autonomisti continuano ad ostinarsi a stare al governo con Pcp, litigandoci in continuazione, in 7 mesi di Governo non è stato fatto nulla e tutta questa situazione porta solo all'immobilismmo. In questo Governo autonomista progressista nessuno vuole prendersi responsabilità, nessuno vuole decidere perchè su molti argomenti andrebbero in conflitto e se li toccassero la Giunta cadrebbe all'istante. Noi della Lega abbiamo sempre fatto un'opposizione costruttiva, data l'emergenza Covid, ma se solo volessimo saremmo capaci anche di fare un'opposizione più dura".

Marialice Boldi conclude: "Vorrei che a tutti fosse chiaro che non siamo solo noi della Lega che vogliamo andare al governo, ma lo voglio anche i valdostani. E non i valdostani leghisti, sia chiaro, lo vogliono tutti i valdostani, anche quelli che hanno votato altri partiti. I valdostani vogliono che si formi un altro tipo di coalizione, perchè si sono resi conto che così non si può andare avanti. Ce lo sta chiedendo il popolo insomma, e spero che gli autonomisti se ne rendano conto".

Simone Nigrisoli