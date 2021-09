La II edizione de 'La carovana dei ghiacciai' fa tappa in Valle d'Aosta

La seconda edizione della 'Carovana dei Ghiacciai', campagna di sensibilizzazione sul rapido sciogliemnto dei ghiacciai promossa da Legambiente insieme al Cgi (Comitato glaciologico italiano), farà tappa in Valle d'Aosta. Dopo l'inaugurazione in Piemonte, a Ceresole Reale, la carovana è attesa per venerdì a Cogne, precisamente in Valnontey.

Programma ricco: alle 9:00 di venerdì, infatti,verrà inaugurato 'il Giardino dei Ghiacciai', un'azione in funzione del recupero dei sentieri e delle iscrizioni storiche incise negli ultimi 150 anni ai bordi dei ghiacciai del Gran Paradiso. A seguire, è prevista la narrazione itinerante 'Storia della natura e dell'uomo in Valnontey', dove interverranno Marco Giardino e Giovanni Mortara del Comitato glaciologico italiano, oltre che la geologa Barbara Grappein, l'ex direttore di Arpa VdA Giovanni Agnesod e alcuni tecnici dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente e del Parco nazionale del Gran Paradiso.

La mattinata si chiuderà alle 12:30 con il racconto musicale "Lo scacciapensieri nelle Alpi" a cura del musicista e antropologo Alessandro Zolt. Gli appuntamenti della Carovana dei Ghiacciai riprenderanno il giorno seguente, ma si chiuderà lunedì 13 settembre, alle 10:00, al Forte di Bard, dove si terrà una conferenza per illustrare i risultati del monitoraggio dei ghiacciai del Gran Paradiso.