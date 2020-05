Istat - A marzo 2020 nella nostra Regione decessi aumentati del 60,1%

I decessi nella nostra Regione nel marzo 2020 rispetto alla media dello stesso mese nel quinquennio 2015-2019 sono aumentati del 60,1%.

Il dato emerge dal rapporto Istat "Impatto dell'epidemia Covid-19 sulla mortalità totale della popolazione residente - primo trimestre 2020", redatto insieme all'Istituto superiore di sanità. Nel bimestre gennaio-febbraio 2020, quando il nuovo coronavirus non era ancora così diffuso, la mortalità in Valle d'Aosta è invece calata del 9,4% rispetto alla media 2015-2019. I decessi totali avvenuti tra il 20 febbraio e il 31 marzo sono passati da 160 (media 2015-2019) a 231 nel 2020, di cui 70 certificati per Covid-19 (il 30,3%).

A livello nazionale l'incremento della mortalità a marzo è stato del 49,4%.

Tra le regioni si registrano valori maggiori rispetto alla Valle d'Aosta solo in Lombardia (+186,5%), Emilia-Romagna (+70,1) e Trentino-Alto Adige (+65,2).

Tra le province spiccano, per incrementi a tre cifre, Bergamo (+568%), Cremona (+391), Lodi (+370), Brescia (+290), Piacenza (+264), Parma (+208), Lecco (+174), Pavia (+133), Mantova (+122), Pesaro e Urbino (+120). Milano si ferma a un crescita del 92,6%, Torino del 29,7% (il Piemonte, nel suo complesso, al 47%).

I dati riguardano, per la Valle d'Aosta, il 91,9% dei comuni e il 91,2% della popolazione residente (a livello nazionale, rispettivamente, l'86,9 e l'86,4%). In Italia il 52,7% dei casi (104.861) è di sesso femminile. L'età mediana è di 62 anni e nelle fasce di età 0-9 anni, 60-69 e 70-79 anni si osserva un numero maggiore di casi di sesso maschile. Sopra i 90 anni le donne sono più del triplo rispetto agli uomini, probabilmente dovuto alla netta prevalenza del sesso femminile in questa fascia d'età. La letalità è più elevata nei maschi tranne che nell'intervallo 0-19 anni. Nel 34,7% dei casi segnalati viene riportata almeno una co-morbidità (una tra: patologie cardiovascolari, patologie respiratorie, diabete, deficit immunitari, patologie metaboliche, patologie oncologiche, obesità, patologie renali o altre patologie croniche).