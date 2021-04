Intervista esclusiva alla Dott.Ssa Elena Bozzetta, che ha scoperto il caso di variante Nigeriana in Valle d'Aosta

Il primo caso di variante nigeriana è stato trovato anche in Valle d’Aosta, come ha annunciato l’Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, che ha diffuso la notizia il 25 marzo 2021. La Dott.Ssa Elena Bozzetta, responsabile della S.C. Diagnostica Specialistica presso l’Istituto, ci ha illustrato il percorso che ha portato all’individuazione del caso. Nel laboratorio di genetica di tale struttura, infatti, a partire da gennaio 2021 e sulla base di indicazioni ministeriali, si svolge l’attività di sorveglianza genomica prevista per la regione Valle d’Aosta così come per il resto d’Italia.

Com’è stato individuato il caso di variante nigeriana nella nostra regione?



«Il caso è stato individuato nell’ambito dell’attività di sorveglianza genomica che prevede il sequenziamento di una percentuale di nuovi casi positivi su base territoriale per verificare la circolazione di varianti.L’individuazione di tali varianti dimostra come solo grazie ad una sorveglianza genomica sistematica sia possibile monitorare e segnalare tempestivamente la comparsa delle varianti stesse.»

Per che cosa si caratterizza la variante nigeriana ed in che modo differisce dalle varianti più comuni?



«Quella nigeriana è una delle tre varianti recentemente classificate dal Centers for Disease Control americano come variante d’interesse, per la quale non emergono indizi sostanziali di una particolare capacità di causare forme gravi di Covid ma su cui si vigila per verificarne la possibile aumentata trasmissibilità o eventuali interferenze con la copertura vaccinale.



A destare una maggiore preoccupazione sono le cosiddette “Variants of concern”, come la variante P.1 brasiliana e quella inglese. Quest’ultima, al momento, è quella che mostra una maggiore trasmissibilità»

Sono in corso studi e approfondimenti tecnico-scientifici su questa variante, se dovessero essere confermati, è possibile che essa sia potenzialmente resistente al vaccino?



«Questa, come le altre varianti, è oggetto di numerosi studi per verificarne le potenziali caratteristiche che potrebbero determinarne, ad esempio, la riduzione della neutralizzazione con anticorpi monoclonali o con sieri post-vaccinali provenienti da soggetti guariti, o anche una maggiore trasmissibilità. Un recente studio italiano evidenzia la capacità di neutralizzazione della variante nigeriana da parte degli anticorpi vaccinali. Ad ogni modo, ad oggi, per nessuna variante Covid presente nel nostro Paese, c’è evidenza che sia significativamente in grado di eludere l’efficacia dei vaccini.»

Martina Branco