Innovazione e territorio, ad Aosta il Congresso macroregionale della società italiana di Andrologia

Aosta ospiterà il congresso macroregionale della società italiana di Andrologia (Sia), lo fa sapere in una nota l'Usl, che patrocinerà l'evento. Promosso dalla sezione di Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta, la conferenza si terrà questo sabato 2 ottobre, dalle 8.30, nel salone dell'Hostellerie du Cheval blanc.

Il titolo del congresso è 'Sia che ne sai? New topics and communication in Andrology', e sarà presieduto dal dott. Sandro Benvenuti e coordinato dal responsabile scientifico Emanuele Baldassarre. Il focus sarà centrato sulla discussione scientifica in merito alle nuove conoscenze acquisite nel campo dell'andrologia e come comunicarle alle singole realtà locali.



La giornata sarà articolata in diverse sessioni, in particolare sei: chirurgia protesica, new topics, la sessualità post-operatoria, l'andrologo e il Pma, comunicazioni in progress. Sono invitati a partecipare i medici chirurghi di anestesia e rianimazione, endocrinologia, chirurgia generale, chirurgia pediatrica, ginecologia e ostetricia, medicina generale, radiodiagnostica, radioterapia, urologia, gli infermieri, infermieri pediatrici, gli psicologi, gli ostetrici e i biologi.