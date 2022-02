Indetto un corso per ONC, ovvero Operatori Naturalistici e Culturali

Il Comitato Scientifico del CAI Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta promuove il corso di formazione per ONC - Operatori Naturalistici e Culturali - col fine di trovare alcune figure titolate di primo livello operanti nel settore della famiglia del Club Alpino Italiano.

Nel periodo tra il 9 aprile e il 23 ottobre, sono previste 14 giornate con lezioni in aula e sul campo e 5 serate in DAD - didattica a distanza -. La quota di partecipazione ammonta a 50 euro e spese di vitto e alloggio a carico del corsista (a prezzi concordati e calmierati).

Secondo quanto affermato da Ivan Borroni, direttore del corso e presidente del Comitato Scientifico Otto LPV: "l'Operatore Naturalistico e Culturale riveste, oggi più che mai, un’importanza strategica nelle attività escursionistiche del CAI. n un periodo storico in cui la montagna è tornata al centro del dibattito socio-politico trasformandosi altresì in una meta turistica ambita, è importante che la principale organizzazione nazionale del settore abbia al proprio interno persone appositamente preparate e formate per una fruizione corretta, sostenibile e arricchente per tutti".