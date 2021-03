Incontro tra Governatori e ministro Gelmini, Valle d'Aosta probabilmente in Zona Rossa

Lombardia e Valle d’Aosta in zona rossa, Lazio e Toscana Arancione. Siamo in attesa delle valutazioni della cabina di regia, e le regioni analizzano i dati Rt per fare delle previsioni sulla fascia di colore che scatterà lunedì 29 marzo.

In questo momento si sta svolgendo l'incontro tra i governatori delle varie regioni e la ministra per gli Affari regionali Mariastella Gelmini, per parlare di vaccini ma anche delle prossime misure.

"Siamo al lavoro perché aprile sia il mese della rinascita, delle riaperture, del rilancio. Il sostegno più efficace è il ritorno al lavoro: gli italiani hanno tenuto duro un anno, si meritano il ritorno alla vita", ha dichiarato il leader della Lega Matteo Salvini.

L’ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza sarà firmata domani, venerdì 26 marzo, ed entrerà in vigore lunedì.

Dal 3 Aprile fino al 5 tutta Italia tornerà in rosso per evitare gli spostamenti durante le festività pasquali.

Simone Nigrisoli