Inaugurato il Marché Vert Noël

Con l'accensione dell'albero di Natale in piazza Chanoux ieri sera alle 17.30 hanno preso il via gli eventi per la stagione invernale del Comune di Aosta.

Oltre all'accensione dell'albero ha aperto la pista di pattinaggio in Piazza ed è stato ufficialmente aperto il Marché Vert Noël che per questa dodicesima edizione ha voluto dedicare uno spazio solo per i piùpiccoli con "Noël pour les enfants" in piazza Roncas, dove, dal 30 novembre, ci saranno una giostra, uno chalet per i laboratori e la casetta di Babbo Natale dove postare le letterine.







I 44 chalets allestiti nella cornice del Teatro romano rimarranno aperti fino al 6 gennaio per un Mercatino che l'anno scorso ha visto 78.000 visitatori confermandosi un punto di riferimento per le festività natalizie nel capoluogo regionale.