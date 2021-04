Il Vice Presidente del Senato Calderoli interviene sull'omicidio di Aosta: "Sono sconcertato e senza parole"

Sull'omicidio della trentaduenne rumena ad Aosta è intervenuto anche il vice presidente del Senato Roberto Calderoli.

"Sono scortato e senza parole. Stiamo continuando a parlare e indignarci, giustamente, di fronte a ogni femminicidio, ma poi dopo ogni delitto scopriamo qualcosa di incomprensibile. Il killer che ad Aosta ha sgozzato una 32enne era stato condannato in Sardegna nel 2014 per una tentata violenza sessuale con annesso sequestro di persona e lesioni, stiamo parlando di reati gravissimi, aveva un'altra denuncia del 2013 per tentata violenza sessuale e nel 2012 aveva aggredito e picchiato due prostitute".

Questo è quel che dichiara in una nota il senatore Roberto Calderoli, vice presidente del Senato. "Eppure - prosegue Calderoli - si era rifatto una vita traslocando dalla Sardegna ad Aosta, uscendo da ogni radar, veniva descritto come un bravo ragazzo, tutti ignoravano i suoi trascorsi. Ma possibile che uno cosi', con questi precedenti tra l'altro recenti, non fosse tenuto d'occhio da nessuno? Sono sconcertato che un soggetto dal profilo cosi' violento e pericoloso fosse libero e non controllato in alcun modo. Giusto dare a tutti una seconda possibilità,, ci mancherebbe, ma a questa ragazza sgozzata chi dara' una seconda possibilità?".