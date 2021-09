'Il Settimanale della TGR' torna su Rai3 a partire da sabato 11 settembre

Su Rai3, a partire da sabato 11 settembre alle 12.25, tornerà in onda il rotocalco della testata giornalista regionale, 'il Settimanale della TGR'.

Curato da Monica Bussetto ha come obiettivo l'informazione sul turismo internazionale e culturale, interessando diverse regioni d'Italia. Insieme a Sophie Tavernese, per esempio, si farà bilancio della stagione turistica in Valle d'Aosta. Ad Agosto, in particolare a Pré-Saint Didier e Courmayeur, si è registrato il mese da 'tutto esaurito', con prenotazioni fino a fine settembre. Spostandoci a est, è stata seguita l'attività del Corpo Forestale in Alto Adige dove Lucio Giudiceandrea, giornalista della Rai, ci terrà aggiornati sulle operazioni per contrastare il bostrico, un insetto che attacca gli alberi e li uccide. A sud, Gianluca Lovagnin in Puglia e Simona Desole in Sardegna forniranno i dati sull'incremento del turismo internazione durante il periodo di settembre. Federico Malerba e Eleonora Cesareo sono andati a curiosare nelle cartolerie e nelle librerie dei negozi di Abruzzo e Basilicata, in occasione delle riaperture delle scuole. Per la vendemmia, Cristina Benedetti e Marco Bortolini hanno visitato i vitigni della Toscana e della Liguria. Infine, come ospite nel programma ci sarà il musicista e compositore Angelo Branduardi che si racconterà ad Aberto Viazzi direttamente da Genova.