Il punto sul lavoro: gli annunci della settimana in Valle d'Aosta, dal 15 agosto 2022

Le competenze di base dette anche “ base skills” , sono quelle che rappresentano il “fondamento” imprescindibile per qualsiasi attività professionale. Esse s i riferiscono a saperi fondamentali utilizzabili nel contesto della vita quotidiana e lavorativa secondo le necessità, trasferibili al variare delle condizioni di contesto e incrementabili secondo i diversi livelli di responsabilità. Diciamo che questo tipo di competenze rappresentano di fatto “la base” per poter svolgere una qualsiasi attività lavorativa e avere quindi accesso al mondo del lavoro. Secondo il Quadro Comune Europeo di Riferimento ci sono otto competenze chiave di primaria importanza: competenza di lettura e scrittura, competenza plurilinguistica, competenza matematica scientifica informatica e tecnologica, competenza digitale, competenza personale sociale e di apprendimento, competenza civica, competenza imprenditoriale , consapevolezza ed espressione culturale

Chi sta cercando di cambiare lavoro o ne sta cercando uno nuovo si è accorto da tempo che le aziende ricercano profili professionali sempre più specializzati e sono diventate sempre più esigenti nelle loro richieste. D’altro canto può essere difficile per chi lavora acquisire delle competenze ben definite e facilmente spendibili, proprio a causa della parcellizzazione delle esperienze professionali. Ma cosa sono realmente le competenze ? proviamo a fare chiarezza sulle tipologie di competenze che possono essere spese nel mondo del lavoro e che si possono riassumere sostanzialmente in 3 categorie :

Se hai bisogno di un consiglio su come orientarti nel mondo del lavoro e non sai come impostare un cv efficace oppure non hai idea di come affrontare un colloquio, puoi scrivere alla redazione e un esperto ti risponderà dandoti qualche suggerimento importante.

Le competenze tecniche chiamate anche “hard skills” invece sono quelle che consentono di svolgere con professionalità e specializzazione un’attività specifica in una determinata professione o famiglia professionale: redigere un bilancio, realizzare un piano marketing, applicare correttamente delle norme giuridiche, scrivere un contratto etc…. Tali competenze si acquisiscono, per quanto attiene l’aspetto nozionistico, soprattutto attraverso il percorso di formazione scolastica o superiore (università, corsi di specializzazione, master etc) mentre, per quanto riguarda l’aspetto operativo, è necessario un periodo consistente, a volte anche anni, di affiancamento con un “esperto” in materia e poi di successiva pratica sul campo in via autonoma e con crescenti responsabilità.

Le competenze trasversali o “soft skills” , rappresentano un insieme di conoscenze, abilità e qualità che portiamo naturalmente con noi nel vissuto personale e professionale e che tendenzialmente arricchiamo e miglioriamo grazie alle varie esperienze che facciamo. Sono ad esempio la capacità di comunicazione, di organizzazione, di pianificazione, la capacità di risolvere e gestire in modo flessibile i problemi , anche detta tecnicamente “ problem solving “ , la capacità di lavorare in squadra o “ team working “, la competenza di saper assumere decisioni etc . Le soft skills sono anche definibili come le nostre naturali attitudini, quelle capacità uniche che ci contraddistinguono e che possiamo mettere in campo in qualsiasi contesto lavorativo così come nel nostro quotidiano. Queste tipologie di competenze hanno evidentemente un elevato impatto sulla prestazione e sui risultati che si ottengono, a prescindere dal campo specifico o dall'estrazione professionale.

Nel prossimo appuntamento di questa rubrica parleremo del CURRICULUM VITAE e di come evidenziare tutto il nostro mix di competenze all’interno di questo strumento. Seguiteci!

Gli annunci della settimana:

3 AUTISTI DI AUTOLINEE

Azienda: MANPOWER SPA

Descrizione attività: per azienda che gestisce il trasporto pubblico locale si selezionano autisti di autolinee per tratte extra-urbane in tutta la provincia di Aosta

Luogo di lavoro: territorio regionale

Requisiti: le risorse individuate devono essere in possesso della patente D oppure della patente D+E con CQC per trasporto persone in corso di validità. Completano il profilo passione per la guida e per il lavoro di autista, attitudine al contatto col pubblico, empatia e disponibilità ad orari flessibili.

Tipologia contratto: assunzione diretta, orario di lavoro a tempo pieno dal lunedì al venerdì su turni e festivi e con orario spezzato.

Per candidarsi : www.manpower.it oppure telefonare al n. 0165231287.

Fonte dell’annuncio : sito internet Manpower spa.

Data pubblicazione : 15 agosto 2022.