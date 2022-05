Il Giro d'Italia chiude tappa in Valle d'Aosta: la tabella con la chiusura temporanea delle strade

Torna domenica prossima, il 22 maggio 2022, il Giro d'Italia in Valle d'Aosta, con una tappa in partenza da Rivarolo Canavese, in Piemonte, e l'arrivo in frazione Lillaz a Cogne.

Per l'occasione è stata disposta con un’ordinanza regionale che prevede la sospensione temporanea e modulata della circolazione lungo le strade interessate dalla competizione ciclistica, durante le 2 ore e mezzo precedenti il passaggio degli atleti e fino al passaggio dell’auto “fine corsa”.

Di seguito la tabella riassuntiva con gli orari previsti di chiusura delle strade al traffico: