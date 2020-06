Il Casinò di Saint-Vincent riaprirà lunedì 15 giugno

Da lunedì 15 giugno riapre il Casinò di Saint-Vincent, per il quale sono stati realizzati diversi interventi per assicurare il distanziamento tra le persone e le condizioni di sicurezza. È la data per la quale ha lavorato l’amministrazione della Casa da gioco e per la quale la giunta regionale ha adottato una propria ordinanza oggi, 12 giugno. Il protocollo che consente le condizioni di sicurezza si riferisce a quelli individuati nella deliberazione della giunta regionale del 5 giugno 2020 e nelle Linee guida della Conferenza delle Regioni e Province autonome, che sono state recepite e allegate al DPCM di ieri, 11 giugno.

Per quanto riguarda le altre Case da gioco, la Regione Liguria ha adottato una propria ordinanza il 5 giugno che ha previsto l’apertura del Casinò di Sanremo per martedì 16 giugno, secondo le linee guida stabilite con l’Asl n.11 di Imperia. La Regione Veneto dovrebbe emettere domani la propria ordinanza di riapertura del Casinò di Venezia, insieme alle altre attività collettive, come fiere ed eventi, con una gestione speciale del distanziamento che terrà conto delle condizioni ambientali (per esempio all’aperto) o delle sedute alternate, come all’Arena di Verona. Resta invece chiusa la Casa da gioco di Campione d’Italia, che ha interrotto l’attività dal 27 luglio 2018, a seguito di un complesso processo di fallimento della società e con gli effetti sull’occupazione per circa 500 addetti. Enrico Martial