I dati dell'emergenza in Valle d'Aosta

Dall’inizio dell’emergenza in Valle d’Aosta sono stati effettuati 2590 tamponi, pari al del 2,06% della popolazione che conta 125.666 residenti.

Nella tabella seguente i dati dei tamponi eseguiti nelle altre regioni, la Valle risulta terza per tamponi effettuati.

REGIONE POPOLAZIONE TAMPONI PERCENTUALE PROVINCIA DI BOLZANO 531.178 16.825 3,16% VENETO 4.905.854 146.288 2,98% VALLE D’AOSTA 125.666 2.590 2,06% PROVINCIA DI TRENTO 541.098 11.130 2,05% LOMBARDIA 10.060.574 154.989 1,54% EMILIA ROMAGNA 4.459.477 72.163 1,61% PIEMONTE 4.356.406 41.123 0,94%

Sulla base di questi dati, comunicati dall’Azienda sanitaria della Valle d’Aosta, il numero complessivo delle persone positive al test del Coronavirus è di 835, mentre i negativi a oggi sono 1.203 (comprensivi dei tamponi fatti per le verifiche sui guariti).

I ricoverati Covid-19 sono 103, dei quali 17 sono ospitati nel reparto di terapia intensiva.

Il numero dei decessi è di 99 persone, mentre sono 38 i pazienti guariti.

In merito alle procedure di comunicazione sui guariti, il Coordinatore sanitario dott. Luca Montagnani, ieri, durante la conferenza stampa delle 17 sullo stato dell'emergenza, ha precisato che "Come da indicazione dell’OMS-Organizzazione mondiale della Sanità, vengono dichiarate guarite le persone che nel loro percorso diagnostico, dopo il riscontro della positività al COVID-19, risultano negative a due test consecutivi (fatti a distanza di 24 ore l’uno dall’altro)".

A livello nazionale, il Ministero della Salute, tramite il Dipartimento della Protezione civile, fornisce giornalmente il dato dei clinicamente guariti ovvero di coloro che sono risultati negativi al primo test di controllo: attualmente i guariti a livello nazionale sono 142.

Sono 2.825 le procedure di quarantena obbligatoria o di isolamento domiciliare.

Per affrontare l’emergenza all’ospedale Parini di Aosta sono stati quadruplicati i posti in terapia intensiva, attualmente vi sono 226 posti letto totali messi a disposizione per i pazienti Covid, compresi i 35 della terapia intensiva (18 liberi e 17 occupati).

Dall’inizio dell’emergenza sono 490 le persone che sono transitate dal Pronto Soccorso Covid: 304 i ricoveri totali per virus conclamato o sospetto e 186 i dimessi a domicilio da PS da Covid (con un tampone o con terapia). Il ricoveri totali in terapia intensiva sono stati complessivamente 45: 8 i dimessi dalla terapia intensiva ai reparti Covid.

Mentre sono 127 i pazienti che sono stati dimessi dai reparti Covid.