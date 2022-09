Hockey su ghiaccio, l'HC Aosta Gladiators ha dato il via ufficiale alla stagione 2022-2023

Nel weekend l'HC Aosta Gladiators ha dato il via ufficiale alla stagione 2022-2023 con la presentazione delle squadre ad un pubblico attento di appassionati, familiari ed atleti.

La società aostana, tra le poche in Italia, avrà la forza e la fortuna di poter schierare un team in ogni categoria dei campionati FISG.

Sarà confermata la partecipazione al campionato di Serie A femminile, grazie al supporto di atlete provenienti da tutto il nord Ovest.

Ritornerà sul ghiaccio anche la squadra senior, nel campionato IHL-1 Division (ex serie C), con un mix di atleti esperti ed atleti giovani, pronti a farsi le ossa per un futuro prossimo che li vedrà giocare sempre più spesso con i grandi.

Le under 19, 17, 15 e 13 parteciperanno ai rispettivi campionati nazionali con diverse ambizioni. La U19 cercherà di entrare nelle prime quattro del campionato. La U17 avrà come obiettivo di centrare, come l'anno passato, la finale scudetto per provare a vincere contro le corazzate altoatesine. La U15 e U13, grazie alla collaborazione con il HC Varese, potranno puntare ad un campionato di vertice.

La collaborazione con il Varese permetterà ai più giovani U11 e U9 di partecipare, non solo ai raggruppamenti Piemonte e Valle d'Aosta, ma anche a quelli della Lombardia, con la possibilità di espatriare nel Ticino.

Domenica 11 settembre, alla Patinoire di Corso Lanceri, si è svolta inoltre una giornata di studio che ha visto tutti i Tecnici del Varese e di Aosta confrontarsi, seguire consigli e verificare sul ghiaccio l'azione del coach Luca Giovinazzo, coordinatore dei settori giovanili dei due sodalizi, che ha commentato: “un'occasione per conoscersi ed iniziare al meglio, quello che si spera, una stagione dalle grandi soddisfazioni”.