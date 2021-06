Hervé Barmasse correrà la Maratona Dles Dolomites il prossimo 4 luglio

Hervé Barmasse si allontana dalle montagne della sua Valle d’Aosta per correre la Maratona dles Dolomites il prossimo 4 luglio per Audi, Mobility partner della manifestazione. Pedaleranno con Hervé Barmasse sulle strade delle Dolomiti gli altri tre talent della casa dei quattro anelli: il campione di sci Kristian Ghedina, l’istruttrice di pilates e olistic health coach Johanna Maggy e il content creator e music producer Tudor Laurini, in arte Klaus.

La Maratona dles Dolomites, giunta alla 34ma edizione, si svolgerà anche quest’anno su tre percorsi, di lunghezza e dislivello differenti che affronteranno alcuni dei passi che hanno fatto la storia del ciclismo - come il Pordoi, il Falzarego e il Giau. Mentre il tema scelto per questa edizione è Ert”, in ladino arte; perché è proprio attraverso l’arte di pedalare che si ha un esempio concreto di sostenibilità in montagna, e sempre attraverso le molteplici forme di arte si può sognare un futuro che possa preservare i territori di montagna trovando un equilibrio tra uomo e natura, economia e rispetto del territorio. Prospettive quest’ultime in comune con i valori e l’etica di Hervé che applica sia quando scala le montagne che in tv e sui canali social nel divulgare la bellezza e la fragilità delle terre alte del nostro pianeta.

Inoltre, la bicicletta su strada, è diventata uno degli strumenti che Barmasse utilizza per preparare al meglio le spedizioni in alta quota e le sfide più importanti grazie a un percorso di allenamento e nutrizione messo a punto con Elena Casiraghi dell'Equipe Enervit, specialista in Alimentazione e Integrazione dello Sport.

“Nell'alpinismo sono diverse le capacità sportive dal punto di vista condizionale che concorrono al raggiungimento di una vetta. Se l'allenamento specifico sul campo ovvero in montagna è insostituibile, almeno due però tra queste capacità sono allenabili anche attraverso l'utilizzo della bicicletta da strada” dice Elena Casiraghi. “Mi riferisco per esempio alla capacità aerobica di base e alla forza degli arti inferiori. Per questo motivo Hervé ha iniziato a utilizzare una bici da strada e altresì nel periodo invernale i rulli smart. Tra l’altro la bici ha portato con sé un'altra opportunità: quella di allenare il Nutrition System, o meglio, la strategia d'integrazione utile poi alla pratica in alta quota. L'intestino infatti è un organo altamente adattabile, al pari dei muscoli scheletrici. Proprio per questo motivo la scienza ha mostrato quanto sia importante allenare la propria strategia, oltre che personalizzarla partendo da linee guida scientifiche”.

Per i suoi allenamenti e per la gara Hervé utilizzerà una Rf8 PITON, brand con il quale collabora da oltre un anno e che unisce tradizione e alta tecnologia, per raggiungere la massima performance. Per il monitoraggio della prestazione, la bicicletta sarà dotata di strumentazione Garmin: Edge830, il Ciclo Computer e Varia Radar per la sicurezza in strada.