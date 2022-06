Gran Paradiso, inaugurato il ‘Giardino dei Ghiacciai’ per sensibilizzare su crisi climatica

Per celebrare il centesimo compleanno del Parco Nazionale del Gran Paradiso, il parco nazionale più antico d’Italia, è stato inaugurato il ‘Giardino dei Ghiacciai’, realizzato grazie al contributo di FRoSTA.

Un giardino che, con il recupero dei sentieri e delle iscrizioni storiche incise negli ultimi 150 anni ai bordi dei ghiacciai del Gran Paradiso, vuole essere un’azione concreta di sensibi lizzazione sulla crisi climatica e sul ritiro dei ghiacciai. Grazie alle ricerche del Comitato Glaciologico italiano e a questa iniziativa di valorizzazione, i segnali sono stati infatti ritrovati e oggi nuovamente accessibili e visibili sia agli studiosi, sia ai visitatori del Parco.

Si tratta di un percorso che ha il suo avvio dal Paradiso Park Frazione Valnontey, a Cogne, e che si snoda lungo i sentieri e le iscrizioni storiche incise ai bordi dei Ghiacciai del Parco.

Il progetto è impreziosito da ‘Segnali dal Corpo Glaciale’, opera d’arte diffusa realizzata da Andrea Caretto e Raffaella Spagna, artisti contemporanei che esplorano il confine tra arte, ambiente e paesaggio. L’opera è composta da cinque rocce su cui sono state incise altrettante parole che invitano i visitatori alla riflessione sul corpo glaciale, al suo passato e ai suoi possibili futuri: limite, istante, emissario, distacco e segnali.

A inaugurare il Giardino dei Ghiacciai sono Felix Ahlers, CEO FRoSTA AG; Gianluca Mastrocola, AD FRoSTA Srl; Giorgio Zampetti, direttore generale di Legambiente; Vanda Bonardo, responsabile Alpi di Legambiente; Alice De Marco, direttrice di Legambiente Piemonte e VDA; Marco Giardino, Università degli studi di Torino, insieme ad altri esperti del Comitato Glaciologico Italiano; Bruno Bassano, direttore Parco Nazionale del Gran Paradiso; Alberto Rossotto, guardaparco del Parco Nazionale del Gran Paradiso; gli artisti Andrea Caretto e Raffaella Spagna; il suonatore di cornamusa Valerio Zanchetti e Barbara Grappein, geologa della Valnontey.

“Credo da sempre - ha affermato Gianluca Mastrocola, AD FRoSTA Srl - che la responsabilità sociale, ambientale ed economica sia dovere e impegno di ogni impresa: questo per FRoSTA è un impegno concreto, che si esplica nella tutela della natura, dei ghiacciai, delle foreste, dei parchi naturali. Come azienda abbiamo un grande interesse a far sì che la natura sia protetta, perché senza la natura i nostri prodotti non possono esistere. Per questo vogliamo aumentare ulteriormente il nostro impegno in difesa dell’ambiente e siamo contenti di continuare questo percorso a fianco di Legambiente per il terzo anno consecutivo.”

“I ghiacciai sono le sentinelle del cambiamento climatico - ha commentato Giorgio Zampetti, direttore generale Legambiente -. Da qui nasce questo affascinante progetto che si pone l’obiettivo di far riflettere sull’importanza della loro tutela, raccontando l’SOS che da tempo ci lanciano le nostre montagne, attraverso diverse forme di comunicazione, tra cui l’arte e il contatto con la natura. Una situazione allarmante, che non risparmia i ghiacciai del Parco Nazionale del Gran Paradiso”.