Governatore Fedriga: "Cancellare i decreti Salvini è stato un grave errore"

Secondo il Governatore della Regione Friuli Venezia Giulia in quota Carroccio, Massimiliano Fedriga, cancellare i decreti Salvini sarebbero stato un errore. Intervenendo in una trasmissione Mediaset in cui si commentavano anche l'accoltellamento avvenuto a Rimini, infatti, avrebbe affermato: "Penso che si sia fatto un gravissimo errore nel cancellare i decreti Salvini. Aveva fatto delle norme e aveva fatto un'azione concreta quando era ministro dell'Interno per bloccare l'ingresso degli irregolari e cercare di affrontare in modo netto e drastico l'immigrazione irregolare".

Ed ha aggiunto: "Prima che Salvini diventasse ministro dell'Interno, ero ancora parlamentare e dicevano 'la Lega parla, ma la situazione è talmente complessa in Nord Africa ed è impossibile bloccare gli ingressi irregolari'. Salvini li ha fermati. Quando non era più ministro dall'Interno si è tornati a dire al 'è impossibile fermare gli ingressi irregolari'. O Salvini è particolarmente fortunato e casualmente proprio durante il suo mandato tutti hanno smesso di venire nel nostro Paese, oppure le azioni concrete e il disincentivo alle partenze, che provocano anche morti in mare, dimostrano che qualcosa si può fare".