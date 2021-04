'Giallo' di Viale dei Partigiani, sul posto anche la Polizia Scientifica

Aperto un fascicolo d'indagine la cui ipotesi di reato è omicidio, per il 'giallo' di Viale dei Partigiani. Ieri infatti è stato rinvenuto il cadavere di Elena Serban Radula, donna di 32 anni e di origine romena, nel bagno della sua abitazione in Viale dei Partigiani nei pressi della rotatoria. La donna è stata ritrovata senza vita, con una profonda lacerazione alla gola. Dalle prime ipotesi di ricostruzione potrebbe trattarsi di un violento fendente inferto alle spalle, ma le indagini sono in corso. Secondo quanto appurato dal medico legale il decesso dovrebbe attestarsi nella fascia oraria pomeridiana o serale di sabato 17 aprile, ore nelle quali pare non siano stati avvertiti movimenti o rumori sospetti.

La giovane donna si era trasferita ad Aosta dalla Toscana da circa un mese e nelle ore precedenti al ritrovamento non aveva risposto ai ripetuti tentativi di contatto fatti dalla sorella. Allertati i Vigili del Fuoco, questi sono entrati nell'alloggio nelle prime ore del mattino e hanno compiuto il triste ritrovamento. Le indagini sono assegnate alla squadra mobile della Polizia, coordinate dal sostituto Procuratore Luca Ceccanti, sul luogo del ritrovamento anche gli uomini della scientifica che si sono intrattenuti per le rilevazioni fino al tardo pomeriggio di ieri. Al momento pare che non sia stata rinvenuta alcuna arma del delitto, ma gli investigatori si stanno concentrando sulla vita privata della donna - dalla quale non paiono emergere contatti con alcuna realtà criminale - alla ricerca di una eventuale pista. Al vaglio della Polizia anche le immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza della zona.