Fratelli d'Italia torna a pungolare la Lega sulla legge elettorale regionale

Dopo le elezioni politiche sembrava scoppiata la pace nel centrodestra valdostano, ma se di pace si tratta quantomeno è armata. Fd'I è tornata a pungolare la Lega Vallée d'Aoste su un tema che li vede divisi: la legge elettorale.

Se infatti Fratelli d'Italia VdA non ha avuto subbi sull'adesione al comitato che promuove una riforma maggioritaria della legge elettorale regionale, l'atteggiamento del Carroccio sembra decisamente più prudente e aperto all'ipotesi di interventi del Consiglio Valle di diversa natura. Di qui le scintille che periodicamente si innescano fra i due "alleati", con Fd'I che vorrebbe spingere dall'esterno i leghisti a prendere posizioni più nette sul tema.

Il coordinatore regionale di Fd'I - Alberto Zucchi - è tornato a chiedere con un tweet sarcastico come mai una legge elettorale che prevede l'espressione diretta del Presidente di Giunta vada bene in Lombardia o in Friuli Venezia Giulia, ma non in Valle d'Aosta. Al momento non ci sono state risposte pubbliche da parte della Lega Vallée d'Aoste.