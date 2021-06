Fratelli d'Italia denuncia l'aumento delle tariffe d'accesso nelle zone ZTL per i servizi di vigilanza

Con delibera di giunta del 30/04 la giunta di Aosta ha approvato il nuovo regolamento sulle Norme di Gestione delle Zone a Traffico Limitato e Isole Pedonali. Nel mirino dei rincari sono finiti anche i servizi di vigilanza privata. A denunciarlo in una nota è Lorenzo Aiello, coordinatore cittadino di Fratelli d'Italia.

"In preda al peggior ecologismo di accatto, la giunta comunale di Aosta ha deciso, approvando il nuovo regolamento delle ZTL e delle isole pedonali, di penalizzare anche i servizi di vigilanza privata che operano all'interno del centro storico che si troveranno a pagare 500 euro a targa registrata rispetto alla tariffa a forfait che prevedeva il regolamento precedente. - dichiara in una nota il coordinatore cittadino di Fratelli d'Italia - Come immaginiamo sappiano gli amministratori del nostro capoluogo di regione, le aziende di vigilanza privata svolgono servizi autorizzati dalla prefettura e intervengono in caso di chiamata su indicazione delle forze dell'ordine nell'eventualità in cui nessuna pattuglia fosse disponibile: un servizio non sostitubile visti anche i recenti casi di cronaca che ci raccontano di un centro storico che subisce le esuberanze dei vandali. - conclude la nota - Fratelli d'Italia intende quindi porre l'attenzione su questo tema e chiede che questo provvedimento senza senso venga ridimensionato e le tariffe ridimensionate per i servizi di vigilanza privata".