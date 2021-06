Fratelli d'Italia commenta la Zona Gialla, Alberto Zucchi: "Il peso politico di Lavevaz è pari a zero"

Per Fratelli d'Italia Vda, il fatto che la Valle d'Aosta sia l'unica regione rimasta in zona gialla è l'ennesima prova del poco peso politico dei massimi rappresentanti istituzionali valdostani. "Abbiamo un Presidente della Regione che, insieme con il Senatore di lungo corso, a Roma non contano nulla" commenta Alberto Zucchi, portavoce di Fdi Vda.

"Il fatto che la Valle d'Aosta sia l'unica regione che non è passata in zona bianca è l'ulteriore prova del fatto che a Roma Lavevaz e Lanièce sono incapaci di far sentire la loro voce. Inoltre, non penso che sia solo a Roma che Lavevaz non riesca ad avere la credibilità necessaria per farsi rispettare perché le continue lacerazioni e dissidi interni alla Giunta lo dimostrano in modo evidente determinando la paralisi politica e amministrativa che è sotto gli occhi di tutti".

Questo pomeriggio Fratelli d'Italia aveva commentato: "Nell'apparente disinteresse di tutto il contesto politico regionale, Fratelli d'Italia VdA chiede che fine abbia fatto l'ennesima letterina del presidente della Regione, Erik Lavevaz, al governo Draghi circa la richiesta di essere aggregata nell'ultimo elenco delle regioni a passare in zona bianca, il prossimo 21 giugno".

"È l'ennesimo documento arrivato dalla Valle e finito nel cestino?".Il popolo valdostano, più che essere interessato a liti interne furibonde o ai giochini volti a stabilire chi malgoverna o malgovernerà con chi, considera prevalente la necessità di non essere relegati una volta di più, come oggi ancora sembra, come l'unica regione ultima arrivata in solitaria in classifica con devastanti ritorni d'immagine ormai nel pieno della stagione turistica estiva".