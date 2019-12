Frana di Quincinetto - Incontro con la popolazione a Pont-Saint-Martin

Il prossimo venerdì, 13 dicembre, alle ore 18, a Pont-Saint-Martin, nel Salone Polivalente–Auditorium del Palazzetto dello sport, il Presidente della Regione Antonio Fosson e l’Assessore agli Affari europei, Politiche del lavoro, Inclusione sociale e Trasporti Luigi Bertschy incontreranno la popolazione per fare il punto in materia di viabilità alternativa, da attivare in fase di emergenza a seguito degli esiti del monitoraggio della Frana di Quincinetto e per l’attuazione dei prossimi programmi di interventi di messa in sicurezza del traffico viario Valle d’Aosta-Piemonte.

"La Frana di Quincinetto è un dossier sul quale il Governo regionale mantiene la massima attenzione – spiegano Fosson e Bertschy - il monitoraggio è costante e questo ci permette di ottenere, in tempo reale, dati sul movimento franoso di Quincinetto, consentendoci, qualora necessario, di attivare il piano di viabilità alternativa per continuare a garantire il traffico nazionale e internazionale in Valle d’Aosta.Crediamo che sia indispensabile incontrare la popolazione per dare corretta informazione e illustrare nei dettagli i percorsi viari alternativi in caso di attivazione del Piano di viabilità. Pensiamo sia occasione importante anche per informare la popolazione sulla situazione della frana e sui progetti che si stanno definendo per risolvere un problema nato nel maggio 2012 in territorio piemontese. Il nostro impegno è dunque informare e ascoltare le istanze di chi vive e si sposta in queste zone e cercare di trovare una soluzione ai problemi".