Fondazione Gimbe - In Valle d'Aosta, a Bolzano e in Piemonte maggior tasso di persone positive

Sono Valle d'Aosta, Provincia Autonoma di Bolzano e Piemonte le tre regioni con un maggior tasso di casi di persone attualmente positive al Covid rispetto alla numerosità della popolazione residente. Questo quanto emerge dal monitoraggio della Fondazione Gimbe relativo alla settimana dal 4 al 10 novembre.

Il valore rappresenta la concentrazione del virus in proporzione alla popolazione. In particolare, si registrano 1.829 positivi ogni 100.000 abitanti in Valle d'Aosta, 1.631 a Bolzano e 1.351 Piemonte.

A superare il livello medio italiano di 978 infetti ogni 100.000 abitanti sono 5 regioni: Lombardia con 1.347, Campania con 1.279, Toscana con 1.242, Umbria con 1.150 e Veneto con 1.024. Sotto la soglia media nazionale si trovano invece: Lazio (946), Emilia Romagna (937), Liguria (860), Abruzzo (795), Marche (714), Friuli Venezia Giulia (645), Molise (554), Sardegna (546), Basilicata (531), Provincia Autonoma di Trento (519), Puglia (469), Sicilia (457) e Calabria (300).