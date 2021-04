FdI VdA, Politici chiariscano se il loro nome è nella lista vaccinati sotto la voce "Altro"

Non basta la specifica fornita da parte dell'Azienda USL valdostana, successiva alle esternazioni dell'On. Morra e la richiesta della Commissione Antimafia sull'elenco appartenente alla categoria "Altro", Fratelli d'Italia VdA chiede a gran voce dei chiarimenti più accurati. "Vogliamo sapere chi e perche", questo il titolo con il quale aprono un post sulla loro pagina Facebook ufficiale che chiede: "Alla luce della richiesta formulata alla nostra regione (insieme a Campania, Calabria e Sicilia ) dalla Commissione Antimafia (...), chiediamo ufficialmente ad eventuali politici valdostani (e loro familiari under 70) di dichiarare se i loro nominativi siano compresi nell'elenco e, in caso affermativo, motivarne le ragioni".