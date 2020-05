Fase 2 - Zucchi "Proposte indecenti presentate da un governo dimezzato"

"Siamo perfettamente consapevoli che stiamo vivendo un momento di grande emergenza e crisi economica. Per questo motivo non possiamo tacere di fronte a proposte indecenti presentate da questo governo dimezzato ma soprattutto di scelte procedurali, prese magari in buona fede, ma che disegnano labirinti burocratici dai quali è impossibile uscire" così Alberto Zucchi del Coordinemento Regionale di Fratelli d'Italia sulla gestione dell'emergenza nella nostra Regione.

"La critica costruttiva accompagnata da proposte serie e concrete non può essere confusa con la mera propaganda politica - continua Zucchi - ci riferiamo alla bozza delle misure a “supporto” delle attività economiche predisposta dalla Giunta Regionale diffusa nelle serata di ieri. In particolare, in tema di indennità che la stessa prevede, non possiamo non sottolineare l’assurdità dei tempi e dei modi previsti dagli articoli 2 e 3 che prevedono tempi e modi incompatibili con l’emergenza in corso. Modalità che richiedono troppo tempo, creano solo incertezza ed aprono a contenziosi in fase di verifica dei requisiti del proponente. I contributi a fondo perduto per una regione a Statuto speciale dovevano essere sui conti correnti di autonomi e partite IVA già a marzo. Altre Regioni ordinarie, aldilà delle somme messe a disposizione, hanno seguito giustamente altre strade come il vicino Piemonte o la Campania. Riteniamo che il fondo perduto, almeno in questa fase, vada gestito con ben altra logica e con un processo semplice, lineare e rapido".

A proposito dell’indennità di 400 euro prevista dall’articolo 5 della L.R 5/2020 "Dovrebbe essere di insegnamento per chi è deputato a progettare le norme a “sostegno” delle imprese - conclude - per tali motivi stiamo lavorando a provvedimenti realistici che possano portare benefici immediati alle aziende valdostane".