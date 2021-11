Fair Play Panathlon 2021, ieri la premiazione al Salone Ducale dell’Hôtel de Ville

Ieri si è svolta la cerimonia di consegna dei premi 'Fair Play Panathlon 2021', tenutasi presso il Salone Ducale dell’Hôtel de Ville. L’evento, organizzato dal Panathlon club du Val d’Aoste in collaborazione con il Comune di Aosta e il Comitato regionale del Coni Valle d’Aosta, rientra tra le iniziative promosse dal Panathlon international per sensibilizzare sul tema del fair play e per riaffermare i valori etici dello sport che lo stesso Panathlon ha contribuito per primo a divulgare nei suoi 70 anni di storia. Sono stati premiati Edoardo Regruto Tomalino (basket), Silvia Gradizzi (atletica leggera) e Sophie Mathiou (sci alpino). Per quest’ultima, impegnata negli allenamenti per la Coppa del Mondo di sci alpino fuori dall’Italia, ha ritirato il riconoscimento il padre.

Nel corso della serata sono intervenuti iI Presidente del club du Val d’Aoste Piercarlo Lunardi, l’Assessore allo Sport, Alina Sapinet, il Presidente del Coni Valle d’Aosta Jean Dondeynaz e il governatore dell’Area 3 del Panathlon international Maurizio Nasi.