Enti Locali - Via libera dalla II Commissione alla modifica del DL 60, lunedì convocato il Consiglio Regionale

Questa mattina la seconda Commissione consiliare "Affari generali" ha espresso parere favorevole a maggioranza, con 4 voti favorevoli (UV, VdA Ensemble, SA e GM) e 3 astenuti (M5S, Vdalibra e Lega VdA) sul disegno di legge per il finanziamento di interventi di investimento urgenti in ambito di edilizia scolastica e di viabilità e per le modifiche alla legge regionale n. 8/2020 (assestamento al bilancio 2020 della Regione che contiene misure urgenti per contrastare gli effetti dell'emergenza da Covid-19).

" In questo modo - dice il Presidente della seconda Commissione, Pierluigi Marquis (SA) - diamo la possibilità all'Aula di rimuovere il vincolo di utilizzo per le risorse assegnate ai Comuni con la legge di assestamento del bilancio, consentendo inoltre interventi urgenti sull'edilizia scolastica e sulla viabilità".

Il testo di legge, presentato dalla Giunta regionale il 15 luglio, modifica l'articolo 19 (rideterminazione per il 2020 delle risorse destinate alla finanza locale) della legge regionale 8/2020, escludendo l'obbligo di destinazione ai trasferimenti senza vincolo settoriale ai Comuni, quantificati in 150.000 euro per ciascun Comune; dispone il rifinanziamento del contributo straordinario (2.700.000 euro) al Comune di Pont-Saint-Martin per la realizzazione di una scuola prefabbricata, che non essendo stato impegnato entro il 31 dicembre 2019, essendosi verificata una variazione del cronoprogramma di spesa, è stato collocato in economia, confluendo nell’avanzo di amministrazione; autorizza ulteriori finanziamenti (340.000 euro) per l’edilizia scolastica al fine di consentire il regolare avvio dell’anno scolastico 2020/2021 in condizioni di sicurezza e in presenza; finanzia per 1.100.000 euro i lavori di risanamento strutturale del ponte di accesso principale alla valle del Lys nel comune di Issime, che presenta una struttura in calcestruzzo armato fortemente degradata causata dall’azione dei sali disgelanti e dai cicli di gelo/disgelo.