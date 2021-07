Emergenza incendi in Sardegna, la Onlus Sol.Id organizza ad Aosta una raccolta fondi

"Di fronte a questa tragedia non potevamo restare indifferenti", questo quanto dichiara Federica Aramini, responsabile della sezione valdostana di Sol.Id. Onlus che proprio in queste ore sta organizzando una raccolta di generi di prima necessità per aiutare le popolazioni sfollate della Sardegna, martoriata dagli incendi.



"È necessario mettersi in moto subito e fare fronte comune per sostenere i nostri fratelli sardi in difficoltà. Lunedì 2 Agosto raccoglieremo generi di prima necessità, in accordo con i volontari presenti in loco. Gli sfollati hanno necessita di acqua, scottex, carta igienica, bicchieri di plastica e scatolame. Vi aspettiamo al supermercato Despar di Aosta in via Mont Fallère dalle 9:00 alle 12:30: serve un aiuto da parte di tutti e siamo sicuri che la Val d'Aosta saprà rispondere a questo appello".