Email Riccarand/Morelli - Scoppia la tempesta

La politica regionale, ma soprattutto la maggioranza, sta vivendo momenti di passione grazie ad un articolo pubblicato da Gazzetta Matin che ha reso pubbliche le e-mail scambiate tra la Presidente della I Commissione Patrizia Morelli con Elio Riccarand, manovratore ombra di Rete Civica, in merito alla nuova legge elettorale regionale.

La Presidente del Consiglio valle, Emily Rini ha parlato di Ingerenza Inaccettabile " Con riferimento allo scambio di mail avvenuto tra l'esponente di Rete Civica Elio Riccarand e la Presidente della prima Commissione "Istituzioni e Autonomia", Patrizia Morelli, i cui contenuti sono stati riportati da alcuni organi di informazione, in qualità di Presidente del Consiglio ho l'obbligo di stigmatizzare l'indebita e inaccettabile ingerenza che ne emerge nell'ambito dello svolgimento dei lavori di un organismo istituzionale del Consiglio Valle - commenta seccata Rini - la politica deve essere proficua sintesi tra le diverse posizioni nell'interesse esclusivo dei cittadini: ognuno, nel proprio ruolo, deve fare il suo, ma sempre nel rispetto dell'altrui lavoro" . La Presidente si dice altresì " dispiaciuta, perché fatti come questo non fanno altro che screditare la politica tutta e con essa le Istituzioni".

Non poteva mancare l'affondo degli ex compagni di Rete Civica e di Riccarand oggi convogliati in ADU che parlano di una politica vecchia basata sul ricatto e lo scambio " I dinosauri che minacciano Aosta non sono quelli comparsi recentemente all'Arco d'Augusto, ma quei politici che hanno una concezione privata, come fosse "cosa loro", della politica. Apprendiamo dagli organi di stampa che Riccarand – che ricordiamo non è Consigliere regionale e non era nemmeno un candidato - avrebbe intimato alla Presidente Morelli di evitare il confronto sulla nuova legge elettorale regionale e di bloccare l'audizione del costituzionalista Francesco Pallante, chiesta dalla consigliera Daria Pulz di Ambiente Diritti Uguaglianza. Ancora più grave, avrebbe richiamato la consigliera Morelli al rispetto del baratto: il via libera all'abbattimento del lupo – provvedimento contestato da tutti gli ambientalisti e che in Trentino Alto Adige è costato alle due Province la bandiera nera di Legambiente – e il sostegno alla posizione soft della maggioranza sullo scandalo Pompiod (anche in questo caso, contro le richieste dei comitati) in cambio della legge elettorale. Una concezione della politica vecchia, basata sul ricatto e lo scambio". Per ADu la risposta di Morelli è stata "Democraticamente brutta, tesa a tranquillizzare Riccarand: la maggioranza audirà Pallante, ma non terrà conto dei suoi rilievi, perché tutto è già stato deciso o meglio barattato. La salvezza delle poltrone dei consiglieri e del governo Fosson in cambio di un confuso Presidenzialismo alla valdostana". Un modo di fare politica che "Fa schifo: è indecente e inaccettabile. Non risponde all'esigenza di garantire un governo trasparente alla cittadinanza che, ancora una volta, rimane esclusa da una narrazione di pochi, decisa a porte chiuse e dalle quali noi di ADU VdA prendiamo con forza le distanze. ADU continuerà, invece, a chiedere che il Consiglio si occupi dei reali problemi della società valdostana: la crisi industriale, la proposta di un'economia regionale compatibile con l'ambiente, il riconoscimento dei diritti di tutte e tutti. Quanto alla legge elettorale, la nostra posizione è chiara: pretendiamo un dibattito ampio e approfondito su un provvedimento che avrà ricadute importanti sulla nostra comunità".

Reazione dura anche da parte della Lega, di Mouv e del Gruppo Misto che non vanno di certo meno pesanti di ADU "È assolutamente inaccettabile, gravemente lesivo dell'autonomia e del ruolo degli organi consiliari. Da quanto si legge emergono, da parte del Riccarand, indicazioni precise riguardo ai lavori della prima Commissione consiliare e addirittura toni ricattatori nei confronti della sua Presidente in merito all'approvazione della nuova legge elettorale regionale e che assumono, di fatto, il significato di un ultimatum alla maggioranza regionale. Questi atti gravissimi sono compiuti non da un militante qualunque ma da un ex Consigliere e Assessore regionale che ha predicato bene e razzolato malissimo, atteggiandosi, in pubblico, a paladino dei valori democratici salvo poi utilizzare i più odiosi vecchi sistemi di ingerenza e ricatto politico, patrimonio della peggiore partitocrazia". Per i gruppi Lega VdA, Mouv' e Misto "I l silenzio dei Consiglieri Bertin e Minelli su questa vicenda la dice lunga sull'imbarazzo di quanto pubblicato e conferma i sospetti che dietro al loro posizionamento in maggioranza ci sia un ricatto pilotato dall'esterno e non un accordo" e condannano " I metodi autoritari e antidemocratici che hanno caratterizzato questa sconcertante ingerenza nell'attività del Consiglio regionale, fermamente convinti che qualsiasi progetto politico serio e forte non possa basarsi su ricatti o imposizioni, ma sulla libera e consapevole scelta dei rappresentanti eletti".