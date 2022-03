EducaLibera VdA esulta: "nessuna distinzione tra alunni vaccinati e non a scuola, grande risultato"

Esulta - seppur con riserva - il comitato EducaLiberaVdA, l'associazione dei professori e del personale scolastico valdostano contrario all'obbligo del Green Pass. Il comitato infatti "esprime piena soddisfazione per aver contribuito all’abolizione dell’inaccettabile distinzione di trattamento scolastico tra alunni vaccinati/guariti e alunni non vaccinati approvato dal Consiglio dei Ministri all’art. 4 del Decreto-legge del 4 febbraio 2022".

A partire dal 1 aprile 2022, in effetti, l'art.9 del nuovo decreto non prevede alcuna distinzione fra alunni vaccinati e non in caso di focolaio in classe, che così recita: " (...) In presenza di almeno quattro casi di positività tra i bambini e gli alunni presenti nella sezione o gruppo classe, l’attività educativa e didattica prosegue in presenza per tutti e i docenti e gli educatori nonché gli alunni che abbiano superato i 6 anni di età (…)"

Secondo EducaLiberaVda "la pressione sociale" esercitata dalla loro ultima lettera aperta, insieme a quelle degli altri comitati regionali, ha svolto un ruolo importante nel orientare diversamente le istituzioni regionali e nazionali. Lettera a cui avrebbe risposto il solo Presidente Lavevaz, ringraziato dal comitato.

"Il risultato ottenuto ci induce a proseguire con forza nella nostra pacifica, ma determinata, azione nel percorso che attinge alle fonti della democrazia e della scienza, fondamenta di solidarietà e logica", rilanciano pertanto i promotori di EducaLiberaVdA.