Due nuove dottoresse di medicina generale in forza all'Ausl della Valle d'Aosta

Si è svolto ieri l’esame finale del corso triennale di formazione specifica in Medicina generale del triennio 2016/2019, con la discussione della tesi finale da parte di due candidate che, dopo la laurea in medicina e chirurgia, hanno scelto di proseguire il proprio percorso formativo e professionale nell’ambito della medicina territoriale e delle cure primarie, superando il concorso che si è tenuto nel 2016. Il percorso formativo, organizzato e gestito dall’Ausl della Valle d’Aosta, si articola in attività didattiche teoriche, svolte presso la scuola piemontese, e attività didattiche pratiche che hanno luogo sia presso i presidi ospedalieri dell’Azienda medesima, sia presso gli studi dei medici tutor di assistenza primaria presenti sul territorio regionale. La formazione prevede un totale di almeno 4.800 ore, di cui due terzi rivolti all’attività formativa di natura pratica.

La dottoressa Veronica Angelini ha presentato una tesi dal titolo "La promozione dell’attività fisica in medicina generale: atteggiamento dei medici di assistenza primaria della Valle d'Aosta", mentre la dottoressa Francesca Ferrini, trasferitasi dal mese di maggio scorso dalla Regione Piemonte per concludere in Valle il suo percorso formativo, ha illustrato una tesi dal titolo "La sindrome depressiva nel paziente anziano: studio trasversale su una popolazione rappresentativa del territorio valdostano".

"Oggi il Sistema sanitario regionale si arricchisce di due nuove e preziose risorse – spiega l’Assessore alla Sanità Mauro Baccega – i miei migliori auguri alle dottoresse Angelini e Ferrini per l’importante e delicato ruolo che sono chiamate a svolgere. Il medico di assistenza primaria è il responsabile della cura globale della persona, rappresenta l'accesso del cittadino al Sistema sanitario e ha il compito di coordinare sotto la sua responsabilità l’intera vita sanitaria dei suoi pazienti, anche in relazione al contesto della famiglia, della comunità e, più in generale, della cultura del proprio assistito".

A sostegno del triennio di corso, oltre ad una borsa di studio prevista dal Ministero della Salute, pari a 11.603 euro annuali, la Regione autonoma Valle d’Aosta, ai sensi della l.r. n. 11/2017, per chi ne fa richiesta, integra la borsa nazionale con una borsa regionale dell’importo annuale pari a 13.397 euro.