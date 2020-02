Donato dall'Unione Ciechi un retinografo all'Ospedale Beauregard

La struttura di Oculistica dell’Ospedale Beauregard ha acquisito un Retinografo, sofisticata apparecchiatura per la diagnostica del fondo oculare. Lo strumento è stato donato dall’Unione Ciechi della Valle d’Aosta (UIC VdA) grazie al contributo di circa ventimila euro raccolti dall’Associazione Nazionale Alpini Valle d’Aosta (ANA VdA) durante il Marché Vert Noel 2017-2018.

“ Abbiamo accolto con favore la disponibilità dell’Unione Ciechi e dell’ANA – spiega il dottor Roberto Orsi , Direttore della struttura di Oculistica – e insieme a loro abbiamo deciso di acquistare un Retinografo non midriatico. Si tratta di un’apparecchiatura che consente la diagnostica del fondo dell’occhio senza l’impiego del collirio midriatico. Questo permette alle nostre validissime ortottiste di eseguire, anche senza l’ausilio del medico oculista, gli esami di screening della retinopatia diabetica e della maculopatia senile. In un momento in cui è importante razionalizzare le risorse e il personale, avere in reparto questo strumento ci consente di offrire ai nostri utenti un servizio di qualità sempre maggiore”.