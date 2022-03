Donata all'ospedale la scultura in onore dell'impegno dei sanitari contro il Covid-19

Questa mattina, presso l'atrio dell'ospedale regionale Umberto Parini di Aosta, si è tenuta la cerimonia di scopertura di un opera scalfita nel legno a cura dell'artista valdostano Simone Allione il quale, nell'estate 2020, in occasione dell'evento 'Scultura dal vivo: la mémoire d'une pandémie', ha realizzato una statua ritraendo un medico che tiene in mano un uccellino intento a rubargli la mascherina. Essa è stata donata agli assessorati regionali allo Sviluppo economico, alla Sanità e all'Usl della Valle d'Aosta per ricordare il concreto impegno e l'aiuto dei sanitari valdostani nella gestione dell'emergenza sanitaria. Secondo quanto affermato da Allione, "la cosa importante per me era riuscire a rappresentare la pandemia senza cadere nel tragico, perchè non è del mio essere, ma affidare alla mia opera un messaggio di speranza. Come nelle più grandi opere delle storie dell'arte, il medico è l'eroe, il Perseo della situazione, che combatte contro il nemico, la pandemia, per liberare tutte le persone". Presenti l'assessore allo Sviluppo Economico, Luigi Bertschy, l'assessore alla Sanità, Roberto Barmasse e il direttore generale dell'Usl, Massimo Uberti.

Massimo Uberti ha espresso la sua approvazione: "Questo dono rappresenta un segno di vicinanza molto importante per i sanitari impegnati in questi due anni tragici e abbellirà questo atrio, luogo di lavoro ma anche di accesso dei cittadini alla sanità valdostana. La situazione epidemiologica in questo momento è meno grave ma è vero che la pandemia è ancora presente tra di noi e proprio in questi giorni abbiamo una leggera recruduescenza: siamo sempre in allerta per affrontare la pandemia e riaccellerare sulle altre prestazioni che non sono quelle Covid ma sono comunque altrettanto importanti". Anche l'assessore Barmasse ha condiviso lo stesso pensiero, affermando che si tratta di "un ringraziamento tangibile e reale per il lavoro svolto dai sanitari valdostani. Ovviamente non è sufficiente, ma a volte avere dei simboli che ricordino ciò che è stato fatto è importante. Questa statua è anche un simbolo di speranza affinché gradualmente si esca da questa emergenza sanitaria per poter tornare a programmare, a lavorare in serenità e a fare il nostro lavoro nel migliore dei modi". Infine, non è mancato il commento dell'assessore Bertschy, evidenziando che "l'incontro tra il mondo dell'artigianato e le competenze della medicina e della scienza, a testimonianza che questa comunità, quando vuole, sa mettere insieme le sue risorse per affrontare insieme i problemi e risolverli".