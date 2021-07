Domani partono i saldi anche in Valle d'Aosta,

"Auspichiamo che l'iniziativa dei saldi possa riequilibrare le regole di mercato attualmente confuso e caotico", conclude Dominidiato. Secondo le stime dell'ufficio studi della Confcommercio nazionale, quest'anno per l'acquisto di capi scontati ogni famiglia spenderà in media 171 euro, pari a 74 euro a testa, per un valore complessivo di 2,6 miliardi di euro.

"Ci auguriamo che questi saldi 2021 rappresentino una ripartenza per l'economia, ma anche per la 'socialità' del nostro Paese". Lo dice Graziano Dominidiato, presidente di Confcommercio Valle d'Aosta, alla vigilia dell'avvio dei saldi estivi. Il periodo degli sconti di fine stagione inizia oggi in Sicilia e domani riguarderà quasi tutte le altre regioni d'Italia, escluse la Puglia con il via il 24 luglio e la Basilicata che partirà il 2 agosto.