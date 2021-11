Distensione su panca, Interregionale di Coppa Italia: Alessandro Scordamaglia terzo fra gli over 20

Grande prestazione di Alessandro Scordamaglia, atleta dell’Olimpia Pesi, alla Coppa Italia di Distensione su panca 2021, che ha visto per il Piemonte e la Valle d’Aosta la fase interregionale disputarsi a Torino lo scorso 24 ottobre.

Alessandro Scordamaglia è stata medaglia di bronzo nazionale Over 20, nella categoria di peso sino a 59 kg, grazie ad una distensione di 115 kg: si tratta dello stesso peso sollevato del primo e del secondo classificato, ma Alessandro si è collocato alla terza posizione a causa della differenza peso personale, maggiore di qualche decina di grammi rispetto agli altri due atleti.