“Dalla sperimentazione alla gestione delle cronicità” - Una giornata di studio sulle patologie croniche nei territori di montagna

“Dalla sperimentazione alla gestione delle cronicità” questo il titolo della giornata di studio, organizzata dall'Ausl della Valle d'Aosta, che si terrà questo giovedì, 19 dicembre, presso la sala meeting dell’Hotel Duca d’Aosta (Aosta).

La giornata verterà sull’analisi delle prospettive future per la sostenibilità del modello di cura dei pazienti con patologie croniche nei territori di montagna e prevede l’illustrazione delle attività condotte dall’Usl della Valle d’Aosta nel quadro del progetto MisMi e il confronto con quanto realizzato in altri contesti in Italia.

Il programma prevede l’apertura dei lavori alle ore 10. Seguiranno l’intervento di Anna Castiglion, referente del progetto MisMi e di Leonardo Iannizzi, direttore dell’Area territoriale dell’Usl (“MisMi, progetto Interreg-Alcotra”), dei partner del progetto e dei referenti da altre Regioni: l’esperienza della Regione Veneto, un confronto sui modelli di presa in carico in Italia e in altri Paesi, i modelli di presa in carico nel Regno Unito, la prevalenza delle patologie a maggiore impatto secondo l’osservatorio dei medici di medicina generale, i modelli organizzativi e le architetture tecnologiche abilitanti, in tema di fragilità.

I lavori si concluderanno con una tavola rotonda (ore 15:30), moderata da Lorenzo Noto, direttore della struttura Sistemi informativi e telecomunicazioni dell’Usl.