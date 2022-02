Dal 25 febbraio il Forte di Bard ospiterà una mostra fotografica dedicata in collaborazione con ANSA

L’Agenzia ANSA, in collaborazione con il Forte di Bard, ha organizzato un evento per narrare un intero anno di avvenimenti per mezzo di una mostra con gli scatti contenuti nell’edizione 2021 del volume fotografico 'PHOTOANSA': un insieme delle immagini più significative dell’anno appena trascorso realizzate dai fotografi dell’agenzia. Verranno inoltre selezionate oltre 100 immagini della 17° edizione della pubblicazione che saranno esposte presso le sale dell’Opera Mortai della fortezza, dal 25 febbraio al 1° maggio 2022.

Diverse sono le tematiche affrontate e racchiuse in 12 sezioni, tra cui tanti fatti e avvenimenti nazionali e internazionali nel corso del 2021: per esempio, i missili su Gaza e Israele con la vittoria dei talebani in seguito all'assalto all'aeroporto di Kabul, oppure immagini inerenti alla politica del governo con il premier Mario Draghi e i sindaci delle grandi città italiane, dove si è vista un'elezione dimezzata causata da un forte astensionismo.

(John Rigsbee, 20 agosto, Kabul, Afghanistan - Soldati della Coalizione internazionale aiutano un bambino a entrare nell'area dell'aeroporto)

Un'altra tematica affrontata è dedicata alla pandemia, anche se raccontata in maniera un po' diversa: in sostituzione delle foto ritraenti malati in terapia intensiva, sono state inserite immagini di persone in fila e in attesa di ricevere la dose del vaccino, dalle riaperture dei luoghi di cultura, del lavoro e del turismo, dai giovani che esibiscono la certificazione verde e, al contempo, dalle manifestazioni dei negazionisti. E ancora, un’Italia portata alla vittoria grazie ai trionfi degli atleti tricolore alle Olimpiadi e Paralimpiadi di Tokyo, la conquista del titolo di campioni d'Europa di calcio, le vittorie europee del volley e dei Maneskin all’Eurovision Song Contest.





(Michael Regan, 11 luglio, Londra, Regno Unito - La nazionale italiana e il commissario tecnico Roberto Mancini festeggiano la vittoria dell'Europeo)

Gli orari sono i seguenti:

feriali, dalle ore 10:00 alle ore 18:00;

sabato, domenica e festivi, dalle ore 10:00 alle ore 19:00;

lunedì, giorno di chiusura

Per quanto riguarda le tariffe: