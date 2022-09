Da domani in Valle d'Aosta al via la stagione della caccia

In Valle d'Aosta riparte ufficialmente la stagione della caccia: da domani fino al 15 dicembre prossimi i circa 1400 cacciatori valdostani potranno nuovamente imbracciare i propri fucili per dare la caccia a camosci, caprioli, cinghiali e - fino al 15 settembre - i cervi maschi.

Nello specifico i caprioli femmina e i piccoli potranno essere cacciati solo da sabato 1 ottobre a giovedì 15 dicembre. Sempre da sabato 1 ottobre si potranno cacciare anche la lepre europea, la volpe e gli uccelli.

In vigore una procedura particolare per la caccia al cinghiale, al fine di evitare la diffusione della peste suina africana. La malattia infatti si è diffusa rapidamente nel basso Piemonte e Liguria, ma al momento non ha ancora toccato la Valle d'Aosta. Ogni abbattimento andrà documentato attraverso un particolare modulo che indicherà le cordinate del luogo dove esso è avvenuto.