Culturété: gli eventi in programma dal 20 al 31 agosto

Prosegue la programmazione prevista dal 20 al 31 agosto nell’ambito della rassegna Culturété.

Sabato 20 agosto, alle 17:00, al Castello Gamba di Châtillon andrà in scena lo spettacolo ‘Senza parole (sans mots)’, una performance di mimo e teatro gestuale a cura di Matteo Cionini . La tradizione del mimo moderno sposa una contaminazione col clown teatrale contemporaneo, il teatro fisico, la visual comedy e la pantomima musicale per un risultato di raffinata tecnica e virtuosismo.

Alla stessa ora, sempre al Castello Gamba, l’attività ‘Bimbi in Gamba!’ porterà i piccoli visitatori nel mondo del colore con Mario Schifano attraverso la scoperta di alcune opere dell’artista e la successiva reinterpretazione da parte dei bambini.

Prenotazione obbligatoria al numero 0166-563252 (tutti i giorni 9:00-19:00).

In alternativa, sempre sabato 20 alle 17:00, è possibile optare per il Castello di Aymavilles dove i bambini potranno ricostruire uno speciale ‘Album di famiglia’ alla ricerca dei personaggi che hanno abitato questa dimora nel corso del tempo.

Prenotazione obbligatoria al numero 0165-906040 (tutti i giorni 9:00-19:00).

Per la sera di lunedì 22 agosto l’appuntamento è al Criptoportico forense, suggestiva cornice della performance teatrale dedicata ai cento anni del romanzo ‘Ulysses’ di James Joyce. In due spettacoli diversi, alle 20:15 e alle 21:30, l’attrice Barbara Caviglia porterà in scena, tra i chiaroscuri delle arcate romane, un’intensa narrazione poetica da condividere col pubblico in un contrappunto di pensieri in libertà.

L’ultima serata al Criptoportico si terrà lunedì 29 agosto con una esibizione collettiva in cui tutti gli artisti delle diverse compagnie teatrali costruiranno una grande opera corale.

Prenotazione obbligatoria a partire dal martedì precedente l’evento al numero 349-6436018 (tutti i giorni 9:00-19:00).

Mercoledì 24 agosto alle 20:15 e alle 21:30 il programma di ChâteauxNuits ci porta al castello di Issogne rappresentato simbolicamente dall’Ottagono: l’emblematica forma della nota Fontana del Melograno, simbolo di vita e di forza, che darà lo spunto alla Compagnia teatrale Palinodie per un meraviglioso racconto verso l’infinito.

Prenotazione obbligatoria a partire dal giovedì precedente l’evento al numero 348-3976575 (dal lunedì al venerdì 9:00-13:00).

Giovedì 25 agosto alle 21:00, il Castello di Aymavilles sarà il sontuoso protagonista di ‘Dame e calici’: coinvolgenti visite-racconto al femminile con brindisi finale sotto le stelle. Guide-narratrici metteranno in luce storie di donne che hanno lasciato l’impronta delle loro vite nel maniero divenuto dimora di spensierate villeggiature: una inedita lettura in filigrana del patrimonio culturale, tutta al femminile, per assaporare la potenza del soft power più longevo della storia, fino ad oggi. La visita sarà infatti seguita, nel parco ai piedi del castello illuminato, da un originale talk-show con degustazione guidata dei vini di una viticoltrice valdostana, accompagnati da un assaggio di prodotti del territorio.

Prenotazione obbligatoria a partire dal lunedì precedente l’evento al numero 35- 8911081 (tutti i giorni 18:00-21:00). Informazioni: info@art-of-guiding.it.

Venerdì 26 agosto i più piccoli sono invitati al MAR-Museo Archeologico Regionale alle 15 per giocare con la Storia alla scoperta degli abitanti di Aosta romana raccontati attraverso i tanti oggetti esposti e sperimentando un’attività manuale.

Prenotazione obbligatoria entro le ore 12:00 del giorno dell’attività al numero 348-8998866 (tutti i giorni 9-19) oppure scrivendo a museiaosta@gmail.com.

Sempre venerdì 26, alle 18:00, Riccardo Cocchi , psichiatra dottore di ricerca in Psicoterapia e antropologo culturale, chiuderà il ciclo di conferenze del Museo Archeologico Regionale con un contributo emblematico ed evocativo la cui molteplice lettura è contenuta nel titolo stesso: ‘Infin ch’l MAR fu sovra noi richiuso’.

Prenotazione consigliata al numero 348-8998866 (tutti i giorni 9:00-19:00) oppure scrivendo a museiaosta@gmail.com.

Sabato 27 agosto alle 17 i bambini saranno gli ospiti d’onore al Castello di Aymavilles per giocare a ricostruire uno speciale Album di famiglia alla ricerca degli indizi legati ad alcuni importanti personaggi che hanno abitato questa dimora nel corso del tempo.

Prenotazione obbligatoria al numero 0165-906040 (tutti i giorni 9:00-19:00).

In alternativa, come ogni sabato sempre alle 17:00, sarà possibile scegliere il Castello Gamba, museo di arte moderna e contemporanea di Châtillon, dove l’attività Bimbi in Gamba! porterà i piccoli visitatori nel mondo del colore con Mario Schifano attraverso la scoperta di alcune opere dell’artista e la successiva reinterpretazione da parte dei bambini.

Prenotazione obbligatoria al numero 0166-563252 (tutti i giorni 9:00-19:00).

Culturété si chiuderà mercoledì 31 agosto al Castello Reale di Sarre la cui alta torre centrale si fa simbolo dello spettacolo Uno, performance improntata all’unicità di una sola danzatrice attraverso i luoghi della dimora con la coreografia e i movimenti di Elena Pisu .

Prenotazione obbligatoria a partire dal giovedì precedente l’evento al numero 348-3976575 (dal lunedì al venerdì 9:00-13:00).

Ricordiamo, infine, le diverse mostre visitabili in città.: